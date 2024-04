Bisoli Che gioia - ora siamo una famiglia

Serie B, risultati e classifica: il Parma manda il Lecco in C, crollo del Bari, pari in Samp-Como - Serie B, 35esima giornata risultati, classifica e marcatori: il Parma manda il Lecco in serie B, Modena e Ascoli tornano a credere nella salvezza ...

Poker del Parma, il Modena ritrova la vittoria - Una posizione che aumenta le distanze dalla zona retrocessione e rende vive le speranze play-off. Rete decisiva di un ex biancorosso, il difensore Zaro. Un bella rivincita anche per il tecnico bisoli, ...

bisoli, esordio col sorriso: "Complimenti alla squadra" - Il mister giudica positivamente il pari al ’Del Duca’ e parla già del futuro "Diverse occasioni, loro un tiro. Continuando così l’anno prossimo ci divertiremo".

