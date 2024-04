Binder butta giù Pecco | scintille Sprint matta a Jerez - 12 cadute

Francesco Bagnaia non le manda a dire al termine della sprint del Gran Premio di Spagna 2024, prova del Mondiale MotoGP che non ha sorriso al campione del mondo in carica. Le condizioni difficili della pista, bagnata in alcuni punti, hanno causato diverse cadute. Tra queste anche quella di Bagnaia ...

Altra gara sfortunata e non facile per Francesco Bagnaia: il due volte campione del mondo stava lottando per il vertice, ma è finito per terra per una manovra troppo avventata di Brad Binder che è entrato bruscamente in curva 1 e ha di fatto tamponato l’italiano della Ducati e l’ha fatto finire ...

La stagione 2024 per Francesco Bagnaia si sta trasformando sempre più in un incubo. Dopo i due weekend non eccezionali tra Portimao e Austin, il due-volte campione del mondo confidava in qualcosa di più dalla sua Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP ...

Martin, Acosta e, incredibilmente, viste le prestazioni della sua Yamaha, Fabio Quartararo: nella gara sprint del sabato di Jerez Vince chi resta in piedi. Nei 12 giri sul tracciato andaluso sono le macchie di umidità a decidere l’ordine di arrivo in una competizione a eliminazione che lascia ...

Jorge Martin ha vinto la Sprint Race della MotoGP 2024. quarto posto per Pecco Bagnaia. Sul podio Binder e Aleix Espargaro. Quinto Marc Marquez. Domenica il Gp del Qatar.Continua a leggere

