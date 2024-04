Beautiful | Brooke - Hop - Rid -e, E -ic, -iam, Donna e Bridget candidati ai cinquantunesimi Daytime Emmy Awards

Beautiful anticipazioni 26 aprile : l’assurda alleanza tra Taylor e Brooke Entra nel mondo affascinante di Beautiful con le anticipazioni delle prossime puntate, pronte a far battere forte il tuo cuore e a sconvolgere le vite dei nostri amati personaggi. Sei pronto per l’emozione? Ecco cosa ci ... Continua a leggere>>

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda il 27 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Eric inviterà Ridge a passare il Natale in famiglia nonostante ci sia anche Brooke . Tutta la famiglia sarà riunita ma Sheila farà ancora paura.

Beautiful, anticipazioni 27 aprile: ebbene sì! I due ex coniugi sono destinati a rivedersi per un momento di grandissima importanta per i Forrester e per le Logan. Beautiful, anticipazioni 27 aprile: Ridge racconta ad Eric cosa è successo con Brooke e Taylor e lui… Ridge e Eric di @Beautiful (Foto ...

