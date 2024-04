Bari - investe bimba di 6 anni e scappa | denunciato

(Di domenica 28 aprile 2024) (Adnkronos) – Unadi 6è ricoverata in ospedale in prognosi riservata adopo essere stata investita in via Principe Amedeo, angolo via Ettore Fieramosca al quartiere Libertà del capoluogo pugliese. È accaduto ieri mattina verso le 12:30. La piccola è stata investita da una moto il cui conducente è fuggito subito

Una bimba di 6 anni è ricoverata in ospedale in prognosi riservata a Bari dopo essere stata investita in via Principe Amedeo, angolo via Ettore Fieramosca al quartiere Libertà del capoluogo pugliese. È accaduto ieri mattina verso le 12:30. La piccola è stata

