Autonomia | Zaratti - ' Meloni scherza ma non ha coraggio di opporsi a Salvini'

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Domani inizierà la discussione generale sul testo che prevede di spaccare l'Italia in 20 piccoli Stati. Noi torneremo a ribadire, dopo averlo fatto in commissione, punto per punto quali sono i pericoli che questo testo contiene, in definitiva è un attentato all'integrità dello Stato. Oggi Giorgiahato dal palco con Matteoche non ha accettato l'invito a partecipare all'evento di Fdi: ed è l'unica cosa che può fare visto che non ha avuto ildiall'autonomismo devastatore dei leghisti”. Così Filiberto, capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera.

“Ricordatemi come vi pare”: il libro inedito di Michela Murgia - testo postumo: «Ho ripercorso gli ultimi trent'anni di storia italiana per spiegare come si è arrivati a un nuovo fascismo» «Come siamo arrivati a questo punto così, di colpo È la domanda a cui ho ...

Brokewell: nuovo trojan bancario per Android - Brokewell è un nuovo e pericoloso trojan bancario per Android che vine distribuito tramite false schermate di aggiornamento per Chrome.

Bambina di due anni morsa in testa da un cane mentre giocava in un giardino - Ad un certo punto il cane dei padroni di casa, un meticcio di taglia media, le si è scagliato contro. L'attacco dell'animale ha causato ferite non gravi alla testa e ad un braccio della piccola, che è ...

