Atalanta-Empoli 2-0 | il tabellino

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di atalanta-empoli - L'Atalanta di Gian Piero Gasperini cerca punti importanti nella lotta Champions ospitando l'Empoli di Nicola, a sua volta impegnato nella corsa per non retrocedere. Ecco le formazioni ufficiali: ...

Continua a leggere>>

Atalanta Empoli 2-0 LIVE: Miranchuk sfiora il terzo goal - Atalanta ed Empoli si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. 59' Dribbling di Lookman che ha la meglio su Luperto tentando una conclusione che finisce in calcio d’angolo.

Continua a leggere>>

atalanta-empoli, il risultato in diretta LIVE - L'Atalanta torna al Gewiss con l'intenzione di inseguire un posto in Champions e affronta l'Empoli. Gasperini cambia qualcosa: giocano Miranchuk e Touré con Lookman. Out Koopmeiners, Scamacca e CDK. N ...

Continua a leggere>>