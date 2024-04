Asso del volontariato | Studio da infermiera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Caterina Contento ha compiuto 18 anni a dicembre. Da quando ne aveva 16 è volontaria della Cri di Villasanta. Studia Sanità e assistenza sociale: da grande vorrebbe diventare l’. "Aiutare gli altri, oltre a far star meglio le persone cui do una mano, fa stare meglio tre volte tanto anche me – spiega –. L’attività dimi aiuta a credere di più in me stessa, perché sono molto insicura e poco consapevole delle mie capacità". Mattarella l’ha nominata alfiere anche "per la determinazione e la forza trainante con cui si impegna come volontaria in numerose attività a tutela dell’ambiente". E lei si impegna a insegnare soprattutto ai compagni, agli amici e ai più piccoli il rispetto della natura. D.D.S.