Asfaltature - quattro lotti per evitare il caos

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024)per rendere più rapidi gli interventi, in particolare sulle vie principali e per minimizzare il rischio che le condizioni meteorologiche possano rallentare gli interventi. Così il Comune di Brescia ha pianificato ledelle strade, che partiranno da maggio a fine ottobre, con le vie a maggiore percorrenza che saranno asfaltate ad agosto oppure di notte. Come illustrato dall’assessore ai Lavori pubblici, Valter Muchetti, gli interventi più consistenti riguarderanno la Tangenziale Ovest e la Montelungo, su entrambe le direzioni di marcia. Qui sarà realizzato un nuovo tappeto d’usura ad elevata aderenza dopo aver effettuato una fresatura dicentimetri, con interventi localizzati nei tratti maggiormente danneggiati. In totale saranno asfaltate circa 63 strade per una lunghezza complessiva ...