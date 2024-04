Apartment 7A | il prequel di Rosemary’s Baby in arrivo in autunno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 aprile 2024) Paramount+ ha dichiarato che il film originale7A, un thriller psicologico con Julia Garner (Ozark) e diretto da Natalie Erika James (Relic), sarà presentato in anteprima questoesclusivamente in streaming negli Stati Uniti e in mercati internazionali selezionati. Quando una giovane ballerina in difficoltà (Garner) subisce un infortunio devastante, si ritrova attratta da forze oscure quando una coppia di anziani peculiari e con buoni rapporti le promette una possibilità di fama. Ambientato nella New York del 1965, il film è undel classico horror di Roman Polanski, esplorando ciò che accadde nell’appartamento prima che Rosemary vi si trasferisse. Nel cast di7A figurano anche Dianne Wiest (Mayor of Kingstown), Jim Sturgess (One ...