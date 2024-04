Antisemitismo - origini di una malattia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 28 aprile 2024) Probabilmente avevano ragione Adorno e Horkheimer. L’costituisce una delle immagini più macabre dell’involuzione subita dall’Illuminismo nella società contemporanea. Se poi si osserva come esso venga praticato nelle migliori università della più progredita democrazia del mondo, gli Usa, cresce la sensazione che qualcosa si sia incrinato per sempre nell’avvenire culturale dell’Occidente. Alcuni studenti della Columbia University di New York (ateneo per la quale si può arrivare a pagare fino a 60mila dollari l’anno di retta) hanno paventato l’idea di scendere in strada e uccidere i sionisti. A Boston sono stati arrestati più di cento manifestanti pro-Gaza. Le manifestazioni antiebraiche in Italia completano il tremendo coro, allineandosi anche nella giornata del 25 aprile, dimenticando il fondamentale apporto che molti ebrei diedero alla Resistenza (Leone ...