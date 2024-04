Ancona - serve l’ultima battaglia Il mister nasconde la formazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024) C’è unada vincere, quella decisiva, quella che assegna la salvezza diretta, che può in extremis costituire il bagno purificatore di un campionato vissuto al di sotto delle aspettative. Lava in scena stasera al Del Conero ed è fondamentale per l’che può solo vincere, se vuole evitare di fare i conti con i risultati degli altri campi raggiungendo l’obiettivo della permanenza nella categoria senza passare dai playout. Obiettivo concreto, alla portata dei dorici, rinati grazie alla cura Boscaglia, reduci dalle due vittorie contro il Sestri e contro il Pescara, i primi due successi consecutivi della stagione, e non è un dettaglio. Neuna terza: quella odierna contro la Lucchese. Tassello indispensabile per poter archiviare la stagione e guardare con ritrovata fiducia verso il futuro. ...