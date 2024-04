Ancona-Lucchese oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 28 aprile 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Del Conero valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di. La formazione marchigiana ha assolutamente bisogno di vincere in casa per provare ad evitare di dover disputare i playout e riuscire da a salvarsimente. La squadra toscana, dal suo canto, punta a portare a casa una vittoria su un campo complicato per provare a rientrare in zona playoff. La compagine padrona di casa arriva da due vittorie consecutive e va a caccia della terza, mentre gli ospiti sono reduci da tre sconfitte, una vittoria e un pareggio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 aprile alle ore ...

Lucchese con l’emergenza difesa per l’ultima gara dell’anno ad Ancona - I rossoneri non lottano per nessun obiettivo, l'Ancona si deve salvare: out Disanto, Tiritiello, Sabbione e Gucher. C'è Benassai in dubbio ...

Continua a leggere>>

Ancona, niente scherzi: tre punti con la Lucchese per il...sospiro di sollievo - Una vittoria garantirebbe ai biancorossi la matematica certezza di mantenere la categoria. Di fronte ai dorici una Lucchese da tempo salva e fuori dalla lotta play-off ...

Continua a leggere>>

Fermana, la speranza di salvezza e playout è appesa ad un filo sottile - Per la Fermana ultimo impegno di campionato in serie C, domenica 28 aprile tutte le partite del girone B iniziano alle ore 20. 8° derby a Fermo col Pescara dal 1931 a oggi; le due squadre si sono ...

Continua a leggere>>