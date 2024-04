Alla Biblioteca Nazionale di Napoli una mostra su Aldo Giuffré nel centenario della nascita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 aprile 2024) In occasione deldell’attore napoletano, lunedì 29 aprile alle ore 16 presso la sala Raridiverrà presentata al pubblico la. Una vita per lo spettacolo 1924-2024, che sarà visitabile fino al 29 giugno. La, allestita nel SaloneSezione di Arti e Spettacolo Lucchesi Palli, ripercorre la multiforme carriera diattraverso un percorso espositivo articolato in sedici teche, organizzate secondo un preciso ordine cronologico. Forse solo l’aggettivo “eclettico” può definire al meglio la vita professionale dell’attore, che partì ...