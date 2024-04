‘Al di là delle sbarre - al di qua del muro’ | per capire il carcere ci vogliono occhi nuovi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) “Quando ilsi dimostra cosi? disumano da non impedire ad un uomo o ad una donna di togliersi la vita, non si puo? lasciare il lutto alla dimensione personale della vittima, non si puo? pensare che la perdita sia una questione da relegare alla sfera degli affetti o alle persone sensibili ai temi dei diritti umani. La Costituzione e? stata tradita e questo riguarda tutti noi! Questo vorrei che passasse come messaggio, che ilci riguarda, riguarda tutti” scrive la senatrice Ilaria Cucchi nella prefazione del libro di Carlo Barbieri, Al di là, al di qua del muro, Golem Edizioni. “Il lavoro di Carlo Barbieri – scrive ancora Cucchi – va nella direzione di mettere ilall’interno di una nuova narrazione collettiva, che non lo veda piu? come sistema afflittivo o punitivo ma ...