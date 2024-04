Aids dopo il lifting - allarme sul trattamento estetico Cos’è il Lifting del vampiro e come si esegue

(Di domenica 28 aprile 2024) Negli Stati Uniti, unnoto“Vampire Facial” o “del” ha causato gravi preoccupazioni per la salute pubblicache cinque persone, quattro donne e un uomo, hanno contratto l’HIV a seguito di tale procedura. Questonon convenzionale, ideato da Charles Runels, un chirurgodell’Alabama, consiste nel prelievo di sangue dal paziente, seguito dalla separazione e attivazione del plasma ricco di piastrine, che viene poi reiniettato nel viso. Il costo di questa pratica varia tra 950 e 1.400 dollari per sessione, e pur essendo definito “mini-invasivo”, è in realtà un intervento molto delicato che richiede autorizzazioni mediche specifiche. Tuttavia, è emerso che un ...

