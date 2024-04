Aglianese - senti Baiano | Mi aspettavo molto di più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) L’, già salva matematicamente da un paio di turni, gioca in trasferta sul campo del Certaldo che è già retrocesso. Per entrambe le squadre la penultima di campionato non ha posta in gioco se non quella, come si dice, "di onorare il campionato", che significa di uscirne senza fare troppe brutte figure. "Non ci sono obiettivi – ammette l’allenatore dell’Francesco– ma veniamo da una sconfitta e vogliamo fare bene queste ultime due gare e ce la metteremo tutta per ottenere i tre punti". È tempo di bilanci sul campionato enon esita dichiararsi insoddisfatto per il risultato ottenuto, al momento il nono posto con 41 punti. "Questa squadra poteva faredi più – dice - è vero che ci siamo salvati due o tre domeniche fa ma l’andamento è stato...