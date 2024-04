Affari tuoi - Amadeus si commuove | non era mai successo prima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Finisce con un super pacco da 200 mila euro e un po' di lacrime l'ultima puntata della trasmissionecondotta da. Nel corso della registrazione del programma sembra che il presentatore si sia commosso e non solo per la vittoria dei concorrenti Giorgio e Stefania da Genova che si sono portati a casa il bottino più alto da quando conduce lui. Evidentemente Ama, in procinto di lasciare la Rai dopo tanti anni di permanenza, non ha retto l'emozione. Del restoè uno programmi più amati di sempre, che lo ha visto fare ridere ere i telespettatori e gli stessi concorrenti, che hanno sempre trovato in lui un appoggio e un sostegno. Affetto corrisposto, come testimoniano i tanti commenti sulla piattaforma X: "Ci mancherai, ...