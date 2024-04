A1 donne | ore 18 a Ragusa Le ragazze di coach Vincent devono vincere per non essere eliminate dalle siciliane di Lardo Adesso la V nera non può più sbagliare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024)per continuare a coltivare il sogno scudetto, rimanere ancora in corsa playoff e per non dover subire una nuova cocente delusione. Spalle al muro dopo la sconfitta casalinga in gara-uno, Cecilia Zandalasini e compagne sono chiamate a rialzarsi subito per non vedere definitivamente compromettere la stagione. Alle 18 la Virtus scende in campo al PalaMinardi di, in casa della Passalacqua dell’ex Linosotto 0-1. In casa Virtus serve resettare e ripartire per lasciarsi alle spalle l’inatteso ko. Non c’è più margine di errore, le bianconerecercare di confermare quanto fatto in stagione regolare, vale a dire passare in casa di, impattare la serie e riportarla per eventuale gara-tre, in programma l’1 maggio alla Segafredo Arena. "È una partita in cui non abbiamo scelta, ...