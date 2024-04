A Nespoli la cronoscalata - titoli toscani a Vignini e Niccoli

(Di domenica 28 aprile 2024) Capraia e Limite (Firenze), 28 aprile 2024 – Trionfo della MBHBank Colpack Ballan nel Trofeo Car Center-Trofeo Comune di Capraia e Limite - Mem. Michele Nunziata, lacon pedana di partenza a Capraia Fiorentina ed arrivo sul Montalbano al confine con la provincia di Prato a quota 400 metri dopo 7 km e 700 metri e un dislivello di 360 metri. La società lombarda si è aggiudicata la gara con il non ancora ventenne Lorenzo(è nato nel settembre del 2004) specialista di queste gare, che ha preceduto di un secondo il compagno di squadra, il “ceco” Novak, mentre l’ungherese Valent, altro atleta del team, ha chiuso in quarta posizione. Nel dominio del team bergamasco si è inserito Francesco Parravano della Aran Cucine Vejus. La corsa in provincia di Firenze, assegnava anche i dueregionali della montagna 2024 vinti ...

cronoscalata. A CAPRAIA IL MIGLIOR TEMPO E' DI NESPOLI, 2° NOVAK SUGGELLA IL TRIONFO MBHBANK - Lorenzo Nespoli, brianzolo della MBHBank Colpack Ballan CSB, ha fatto segnalre il miglior tempo nella cronoscalata di Capraia e limite, nel Fiorentino, per dilettanti. Il vincitore ha preceduto il ...

CicLISMO. Sfida tutta in salita per il titolo regionale - cronoscalata da Capraia Fiorentina alla vetta del Montalbano per i titoli toscani della montagna. 103 atleti in gara, partenze ogni minuto. Sfida in salita oggi da Capraia Fiorentina, attraverso ...

Completata la lista dei partenti alla cronoscalata Monte Erice: saranno 254 - Sono 254 i piloti al via della 66ª edizione della cronoscalata Monte Erice, prova inaugurale del nuovo Campionato Supersalita, in programma nel fine settimana. La direzione gara ha chiesto e ottenuto ...

