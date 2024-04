A Loro scintille nel centrodestra Lucacci punta il dito su Galletti | Candidato di una politica vecchia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) di Francesco Tozzineldopo la candidatura a sindaco di Franco, che correrà per la lista Insieme per il Comune. Non è tardata infatti ad arrivare una dura presa di posizione di Francesco, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. "La sfida del colonnelloa per Forza Italia e Noi Moderati – si legge in una nota diramata da Fdi – appare frutto di una, di bandierine, fatta solo per assicurare il posto a due consiglieri comunali uscenti di Forza Italia che mai sono riusciti a fare qualcosa per impedire al Pd di distruggere. La candidatura velleitaria diriesce solo a impedire il cambiamento necessario a e a far rivincere il Pd". Secondo ...