28 aprile 1923 | l’inaugurazione del Wembley Stadium VIDEO

(Di domenica 28 aprile 2024) 28delIl 28del, a Londra, viene inaugurato, dal re Giorgio VI, il. È stato lo stadio più storico del mondo, quello che rappresentava i sogni di ogni giocatore. Poter giocare in quel campo, davanti a tutte quelle persone, lì dove il calcio era nato era l’ambizione di tutti i calciatori. Lo stadio viene abbattuto nel 2003 per poi essere ricostruito e di nuovo aperto nel 2007. Tornando a quel giorno di poco più di cent’anni fa, bisogna ricordare che la prima partita che si giocò fu la finale di FA Cup tra Bolton e West Ham. Dalla sua inaugurazione in questo stadio si giocano le finali delle coppe nazionali ed è il teatro delle partite della Nazionale Inglese. In ...