ZTL e automobilisti che tentano di eludere i varchi | controlli della Polizia Locale

(Di sabato 27 aprile 2024) CRONACA DI ROMA – Conducenti di auto e furgoni che procedono contromano o che utilizzano vari escamotage per ingannare gli occhi elettronici delle telecamere poste aiZTL: in pochi giorni, sono più di 60 gli illeciti rilevati dalladi Roma Capitale con il Reparto motociclista del I Gruppo Centro Storico, che ha avviato un servizio di vigilanza mirato presso gli accessiZTL, a partire da quelli che, da monitoraggio precedentemente effettuato, sono risultati essere i più bersagliati, non solo nel Centro Storico ma anche a Trastevere. Ad ogni automobilista sorpreso contromano é stata applicata una sanzione di 327 euro, con la sospensionepatente da 1 a 3 mesi e relativa decurtazione di 10 punti, oltre alla sanzione prevista per accesso nella Ztl senza autorizzazione, pari ...

