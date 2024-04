Zerbi travestito da Dracula bacia tutti! Ci prova anche con Giofrè - che scappa tra il pubblico VIDEO

Amici 23, le pagelle della quinta puntata: Sarah regina con Sexy Magica, Holden salvo con Morto Mai - Stasera, sabato 20 aprile, è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici 23: Sarah Toscano e Martina le migliori della serata, eliminate Lil ...

Continua a leggere>>

Amici, anticipazioni stasera 20 aprile: infortunio, due eliminazioni, ospiti (spoiler) - Tutto pronto per una nuova puntata di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla 23esima edizione (e con ottimi ascolti). Giovedì 18 aprile, infatti, è stata registrata la puntata che va in onda sa ...

Continua a leggere>>

Amici 23, Giuseppe Giofrè non convince, Bravi in dubbio, pagelle e voti - omaggia Tina Turner in una coreografia acrobatica baciando addirittura un ballerino. Giudizio non pienamente positivo per la coppia Celentano- zerbi che, per quanto regalino sempre risate con le loro ...

Continua a leggere>>