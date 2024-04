Zanzara della malaria in Italia dopo oltre 50 anni | la scoperta in Puglia

(Di sabato 27 aprile 2024) Dallo studio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale locale eBasilicata emerge "la necessità di rafforzare la sorveglianza in tutto il Mezzogiorno" Laritrovata in50. E' il risultato di uno studio dell'Istituto Zooprofilattico SperimentaleBasilicata, pubblicato su PubMed. "Laha una forte rilevanza e

(Adnkronos) – La Zanzara della malaria ritrovata in Puglia dopo oltre 50 anni . E' il risultato di uno studio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, pubblicato su PubMed. "La scoperta ha una forte rilevanza e impatto sanitario, evidenziando un aumento della

