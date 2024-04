Xi-Blinken | la Cina aiuta Putin e pretende carta bianca dagli Usa Verso lo scontro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Il viaggio del segretario di Stato Antonya Pechino aveva lo scopo di mantenere le relazioni tra i due Paesi almeno a un livello di cordialità accettabile, ma ha fondamentalmente fallito dimostrando di fatto due cose: che gli equilibri mondiali stanno cambiando molto più velocemente di quanto Washington non desideri e che la politica estera da poliziotto buono e un po' confuso del presidente americano è un sostanziale flop, come peraltro ha sempre sostenuto il suo rivale Trump. Secondo la ferrea consuetudine diplomatica cinese Xi ha evitato di infierire su, che peraltro non è nemmeno un pari grado, con un certo altezzoso distacco si è limitato a sottolineare chee gli Stati Uniti dovrebbero essere «partner, non rivali», ma che sulla strada dell'amicizia ci sono ancora delle «questioni da risolvere». «La ...