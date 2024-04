Xabi Alonso fa spesa in Italia | il big ora può lasciare la Serie A

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 27 aprile 2024) L’allenatore della squadra appena vincitrice della Bundesliga guarda in Serie A. C’è un giocatore che piace particolarmente. La nostra Serie A è ormai giunta agli atti finali. Mancano solamente cinque gare alla fine del campionato con lo Scudetto vinto già dall’Inter con sei giornate di anticipo e le qualificate in zona Champions ancora da conoscere. Una corsa simile all’Inter, in Europa, l’ha fattacon il suo Bayer Leverkusen in Bundesliga. L’ex giocatore del Bayern Monaco alla sua prima esperienza importante in Europa da allenatore ha letteralmente sbancato tutto. Un campionato vinto con largo anticipo e con neanche una sconfitta all’attivo. Prossima avversaria della Roma in Europa League la squadra tedesca è stata inarrivabile.ha trasportato la sua intelligenza calcistica da dentro al ...