Visita otorinolaringoiatrica | a cosa serve e come si svolge

(Di sabato 27 aprile 2024) Laha l’obiettivo di verificare la presenza o meno di patologie acute o croniche a carico dell’orecchio, del naso e/o della gola. Pur trattandosi di organi distinti dal punto di vista anatomico, essi appaiono strettamente interrelati sotto il profilo funzionale e possono pertanto essere interessati da patologie associate,infezioni, infiammazioni o, nei casi più gravi, tumori. Per le ragioni fin qui esposte, lacompleta viene effettuata da un unico specialista, l’otorinolaringoiatra, il quale valuterà lo stato di salute dei vari comparti anatomici, tenendo conto della situazione attuale del paziente e della sua storia clinica. In modo particolare, nell’ambito dell’otorinolaringoiatria: l’otologia analizza l’orecchio e le anomalie ad esso correlate (orecchio esterno, medio e ...

Nel caso di visita otorinolaringoiatrica si può distinguere tra: fibrolaringoscopia o fibroscopia laringea. fibrorinoscopia o fibroscopia nasale . fibroendoscopia delle alte vie aerodigestive (quando ...

Continua a leggere>>

Per esempio, si pagano: 33,60 euro per una visita cardiologica; 23,20 euro per una visita otorinolaringoiatrica; 37,80 euro per l'ecografia all'addome inferiore; 15,45 euro per una ecografia al ...

Continua a leggere>>