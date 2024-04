Virtus e Zizic - c’è un finale da riscrivere Può essere lui il nuovo acquisto ai playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) I duecentodieci centimetri per un peso forma di centoventi chili sono un bagaglio troppo prezioso perché lapossa permettersi di continuare ad assegnare ad Anteun ruolo di comprimario. Fino a qui in campionato il centro croato ha avuto uno spazio discreto stando in campo una media di 18.8 minuti realizzando 10 punti a partita con 5.8 rimbalzi. Le cifre non sono da buttare via, ma spesso dopo il suono dell’ultima sirena si è avuta l’impressione che dal giocatore nato a Spalato potesse dare qualcosa di più. Una impressione condivisa da tanti, così come era altrettanto comune l’opinione che quel suo giocare con il freno a mano tirato dipendesse dal fatto che, in pratica, non c’era stato il tempo necessario per inserirlo.è arrivato a Bologna all’inizio di gennaio e tra i ritmi al limite della follia in Eurolega e ...