Victor-Montanari - i titani ora hanno un solo uomo al comando

(Di sabato 27 aprile 2024) Da qualche giorno ilSan Marino è tutto nelle mani di Emilianoe della sua Global Service. Infatti, nella mattinata di mercoledì scorso, davanti al notaio, la società del nuovo numero uno dei biancazzurri ha acquistato anche le azioni dei soci di minoranza del club della piccola Repubblica, diventando così socio unico. "Un sentito ringraziamento va agli azionisti uscenti per il contributo reso in questi anni alla società", dicono dalla nuova proprietà. Un passaggio di mano definitivo che arriva appena qualche giorno dopo il servizio andato in onda a Striscia la notizia, su Canale 5. Il tg satirico di Antonio Ricci ha messo nel mirino il nuovo proprietario, ora unico socio, delSan Marino ponendo dubbi sulle precedenti avventure nel mondo del pallone dell’imprenditore. Che prima di essere arrivato a San Marino, ...