Verso temperature più miti e tempo variabile

La profonda struttura depressionaria formatasi tra la Gran Bretagna e il Golfo di Biscaglia continuerà a condizionare il tempo su tutto il Mediterraneo per l’intera settimana oltre che per la giornata di Pasquetta . Un sistema frontale connesso a questa circolazione determinerà condizioni di ... Continua a leggere>>

Meteo, tempesta Sancho in arrivo: dove e quando pioverà. Nuovo calo delle temperature, le previsioni fino al primo maggio - Nuova perturbazione atlantica in arrivo. È la Tempesta Sancho, così è stata ribattezzata in Spagna dall'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet). Le previsioni indicano ...

Continua a leggere>>

Il motore che muove i nostri oceani sta rallentando e ciò potrebbe porre fine alla vita come la conosciamo - Il collasso della Circolazione Meridionale dell’Atlantico farebbe scendere le temperature nell’emisfero settentrionale.

Continua a leggere>>

Tuscia, verso un'estate caldissima: dopo un inverno record, siccitoso e senza neve, la preoccupazione degli esperti - Come per tutta Italia e gran parte del Mediterraneo, le temperature invernali sono state eccezionalmente miti. Il Viterbese non fa eccezione, come dimostrano i dati delle stazioni dotate di serie ...

Continua a leggere>>