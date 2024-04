Vannacci | No a patente di antifascista

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 aprile 2024) 9.00 "Mussolini è uno statista come lo sono stati Cavour,Stalin e tutti gli uomini che hanno occupato posizioni di Stato:è la definizione di 'statista' sul dizionario".Così il gen.a La Stampa candidato dalla Lega alle Europee. "Non vedo perché sia necessario ladiper esprimere opinioni" L'aborto? "Infelice necessità alla quale le donne sono costrette a ricorrere" Al Corsera:"il ministro Crosetto è stato ironico,sarcastico" su me ,"spero di non deluderlo". Mi batterò per la pace. Mal di pancia nella Lega? "Passeranno".