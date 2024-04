Valorizzazione immobili Accordo con Coima

Una nuova pagina si scrive nella storia delle residenze della famiglia Berlusconi , con Barbara Berlusconi che ha concluso l'acquisto della villa di Macherio, una delle tre dimore storiche del padre Silvio, per circa 25 milioni di euro. l'accordo tra i cinque fratelli sembra essere stato siglato, ... Continua a leggere>>

Milano, 26 aprile 2024 – Intesa Sanpaolo e Coima hanno sottoscritto un accordo per valutare le migliori opportunità nel settore del Real Estate al fine di valorizzare gli immobili del gruppo bancario. L’ accordo tiene conto dell’evoluzione delle strategie nel Real Estate rispetto alla forte ... Continua a leggere>>

L’associazione Caiman recupererà l’ex sede Soms - Siglato l'accordo tra Comune di Pieve del Cairo e l'associazione Caiman che consente il recupero dell'ex palazzina in stile liberty che fu la storica sede della disciolta Soms di via Roma. Come previs ...

Continua a leggere>>

Benevento, società e Comune siglano l’intesa: golf, ora resort più vicino - Per vedere entrare in buca la prima pallina bisognerà attendere il 2025, per il completamento il 2027. Ma il «Tierra Samnium Golf Club» ha mosso ieri un altro importante ...

Continua a leggere>>

Napoli, le Terme di Agnano in vendita: «Rilancio o sul mercato» - Le Terme di Agnano e Palazzo Moscati in via Cisterna dell’Olio - dove è nato e vissuto il santo Giuseppe - sono due nuovi cespiti che andranno ad alimentare il “Fondo ...

Continua a leggere>>