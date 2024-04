Utili chiarimenti sul vero significato di merito per evitare derive ideologiche

Telefonata di presentazione dei risultati: Entergy rimane in linea con le previsioni nonostante un leggero calo degli utili - Telefonata di presentazione dei risultati: Entergy rimane in linea con le previsioni nonostante un leggero calo degli utili ...

Continua a leggere>>

Perché WhatsApp è verde su iPhone dopo l’ultimo aggiornamento e come cambiare colore - Occorrono alcuni chiarimenti in merito, avendo raccolto in rete alcune informazioni che potrebbero tornarvi utili per approcciare correttamente le recenti novità concepite dallo staff. Capiamo perché ...

Continua a leggere>>

Piano Operativo Intercomunale, partecipati i due incontri pubblici in Garfagnana - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Sono stati due incontri pubblici molto importanti e partecipati, che sono serviti ad illustrare i contenuti degli elaborati ed ...

Continua a leggere>>