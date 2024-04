Trovato morto in casa l’imprenditore Mirco Salsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) Reggio Emilia, 27 aprile 2024 – E’ statosenza vita nelle scorse ore nella sua abitazione, 67 anni, fondatore dell’azienda Reggiana Gourmet di Bagnolo, ora passata di mano a una nuova proprietà. La notizia ha iniziato a fare il giro della città nella tarda mattinata di oggi. A rinvenire il cadavere è stato il fratello Massimo, ex sindacalista, preoccupato, come alcuni amici, di non avere sue notizie e che l’avrebberiverso in fondo alle scale con una ferita sanguinante alla testa. Ancora sconvolto dal ritrovamento, dice: “Non sappiamo ancora nulla di certo, è tutto al vaglio della polizia, che è intervenuta sul posto. Le indagini per accertare le cause della morte sono in corso, probabilmente saranno chiarite anche dall’autopsia, che è stata disposta dalle autorità”. Al momento si ...