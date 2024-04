Terremoto - sciame sismico in Toscana | decine di scosse nella notte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) Firenze, 27 aprile 2024 – Un intensointeressa la, dove dal primo pomeriggio di venerdì 26 aprile si registranodidi, circa un centinaio. Una ventina quelle di magnitudo superiore a 2.0 e due quelle avvertite più chiaramente dalla popolazione, rispettivamente di magnitudo 3.1 (alle 0,58) e 3.0 (all’1,56). La zona interessata è quella appenninica tra le province di Firenze e Prato, il Mugello e la Valbisenzio; la quasi totalità delleha come epicentro Barberino, in un caso Vernio, dove il Comune dice: “Il sistema di protezione civile Comunale e Intercomunale è in stato di allerta e monitora l'evoluzione della situazione”. Al momento non sono rilevati danni. "Uno...