Terremoto nei Campi Flegrei - tremano Napoli a Ischia Il direttore dell’Osservatorio | Non escluse altre scosse | L’esperto | Piano nadeguato

(Di sabato 27 aprile 2024) L'epicentro in mare. Il sindaco Della Ragione: «So che avete paura ma manteniamo la calma»L'epicentro in mare. Il sindaco Della Ragione: «So che avete paura ma manteniamo la calma»

"Ci sentiamo traditi". Non nasconde la propria amarezza il sindaco di Morbegno Alberto Gavazzi di fronte alla notizia della prossima chiusura dello stabilimento della Riello , confermata lunedì dalla direzione dell’azienda a Rsu, Fiom e Fim in un incontro chiesto appositamente per conoscere le ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: < 1 minuto“A Castellammare di Stabia , il PD sosterrà come candidato sindaco Luigi Vicinanza , una personalità di grandissimo valore che ha tutta la forza per promuovere uno sforzo collettivo e uno straordinario impegno di tutte le donne e tutti gli uomini che hanno a cuore la ... Continua a leggere>>

“Dopo uno scontro e un dibattito pensiamo che i fondi del Pnrr stabiliti per tre progetti sulle periferie di Napoli siano salvi. I tre Cantieri sono stati aperti e lavorano, ma oggi posso dire che è stata una grande amarezza affrontare certi tagli , perché non capisco perché in un Paese dove chi ... Continua a leggere>>

Qualità del mare: arrivano i primi stop alla balneazione. Criticità ad Eboli, Capaccio e Velia - mare in Cilento: stop alla balneazione in alcune zone di Capaccio e Eboli. Criticità per la presenza di batteri. Il Cilento rimane comunque una delle zone con la migliore qualità del mare in Campania.

Continua a leggere>>

L'epicentro è stato localizzato in mare tra i comuni di Bacoli e Pozzuoli - Scossa di terremoto ai Campi Flegrei questa mattina, sabato 27 aprile 2024, di magnitudo 3.9 con epicentro tra Bacoli e Pozzuoli.

Continua a leggere>>

Forte terremoto ai Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli: “Mi sono affacciato alla finestra e ho sentito…” - Una forte scossa di terremoto è stata registrata ai Campi Flegrei. Ecco le dichiarazioni di Josi Gerardo Della Regione, il sindaco di Bacoli: ...

Continua a leggere>>