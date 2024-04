Terremoto Bacoli - Josi Della Ragione | invito a mantenere la calma

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 27 aprile 2024) “Mi rendo conto delle preoccupazioni. Ma vila. Vi terrò costantemente informati”. E lascia il proprio contatto personale per i cittadini dipreoccupati per il. È stata molto forte. L’abbiamo sentita tutti. Ed in tanti hanno avuto paura. Magnitudo 3.9. Ore 5:44. Con epicentro in mare, nel nostro golfo, davanti la costa di. Voglio rassicurarvi, subito. Non registriamo danni a cose e persone. Abbiamo ben percepito una nuova scossa legata al bradisismo dei Campi Flegrei. Tra le più forti da quando stiamo rivivendo la recrudescenza del fenomeno sismico. Sono in contatto con l‘Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile Nazionale. Ho convocato il Centro Operativo Comunale e stiamo ...