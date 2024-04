Taremi-Inter - svelati i dettagli del contratto

(Di sabato 27 aprile 2024) Con lo scudetto già in tasca grazie alla vittoria nel derby contro il Milan l`può proiettarsi al mercato per la prossima stagione, nella...

“Taremi all’Inter, affare fatto” | Tutti i dettagli - "Il contratto di Taremi con l'Inter sarà valido fino al 2026, sarà un biennale. C'è anche l'opzione per il prolungamento fino al 2027. È tutto fatto, il Porto è già stato informato. Here we go, confer ...

Continua a leggere>>

Prima Pagina IN Edicola: Inter, c’è Bento! Col Torino esame Buongiorno - La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi naziona ...

Continua a leggere>>

Romano: “Taremi all’Inter: i dettagli del contratto. E il Porto è già stato informato” - Ormai non resta che attendere l'ufficialità dell'approdo di Mehdi Taremi all'Inter. Anche Ausilio, nel post partita del derby, ha di fatto confermato l'arrivo, a parametro zero, dell'attaccante irania ...

Continua a leggere>>