Swiss roll regale | il rotolo più goloso che tu abbia mai mangiato!

(Di sabato 27 aprile 2024) È morbido e scioglievole, conquista al primo assaggio ed è bellissimo da vedere. Insomma, ci assicura sempre un figurone. Ogni fetta è una girandola di golosità. Realizzarlo, però, è piuttosto semplice, al di là della resa scenografica ed elegante, che sembra essere quasi una creazione di pasticceria. Una volta preparato l’impasto e infornato, dovremo intingerlo con la bagna. Essendo alcolica e non subendo poi alcuna cottura, non possiamo condividerla con i bambini. Per questo, se vogliamo offrirla anche a loro, optiamo per uno sciroppo allo zucchero o del semplice succo d’arancia. La farcitura è una crema pasticcera al cacao. Stendiamone uno strato abbondante, poi avvolgiamo il nostro dolce e riponiamolo in frigorifero a rassodare per due ore almeno. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!...