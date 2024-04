Studenti si mettono al servizio nella mensa dei poveri - insigniti da Mattarella per azioni collettive di solidarietà

violenza sessuale a Roma: arresti domiciliari per un Professore di un istituto superiore della Capitale accusato di aver palpeggiato in classe alcuni alunni minorenni. A far scattare le indagini dei...

«Duce, Duce», è il coro intonato da un gruppo di studenti del liceo Pacinotti-Archimede di Roma alla vigilia del 25 aprile, anniversario della liberazione d’Italia dal regime fascista e dall’occupazione nazista. Un intervento che ha ghiacciato la platea, accompagnato da saluti Romani, mentre ...

Un incontro ricco di emozioni e spunti di riflessione quello che ha visto protagonista Red Canzian, storico bassista dei Pooh, al liceo musicale Marchesi di Cadoneghe, in provincia di Padova. L'articolo Red Canzian incontra gli studenti di un liceo: “La musica dovrebbe essere una materia ...

Il 14 maggio, il liceo classico Galileo di Firenze si animerà di un'atmosfera unica: oltre 140 ex studenti torneranno sui banchi di scuola per affrontare la temutissima versione di latino, nell'ambito della manifestazione "Rimaturità". L'articolo Ritorno al passato: ex studenti di un liceo di ...

Nella giornata odierna, gli Studenti del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano, hanno dato vita ad un'occupazione per chiedere di poter studiare e "vivere" in un ambiente degno. L'articolo Studenti occupano il liceo Leonardo a Milano: “Viviamo in una scuola indecorosa e intollerabile” ...

