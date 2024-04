Storia della caffetteria specialty nascosta in un mercato agricolo di Rieti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 27 aprile 2024) A, in Sabina, dal lunedì al sabato c'è un mercatino a chilometro zero che raduna il meglio del territorio: si chiama MAKO e tra i suoi banchi ospita anche un barcon caffè di ricerca, cornetti artigianali e un titolare dall'immensa passione per l'oro nero. Holy Hemp è il piccolo regno di Marco De Michele, barista e torrefattore che nella vita voleva fare tutt'altro, ma che ormai da cinque anni lavora per far conoscere un po' meglio quello che si cela dietro una tazzina. Holy Hemp, laneldiFino a oggi c'è riuscito piuttosto bene, considerando che in zona il concetto di, e in generale quello di unacontemporanea, non è poi così diffuso. In principio i clienti guardavano con ...