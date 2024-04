Sportiello | Se lo scudetto lo avessero vinto Juve o Napoli - non avremmo tutta questa pressione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 aprile 2024) Marcoha parlato a Dazn al termine dintus-Milan 0-0 Le parole diChe giorni sono stati? «Il problema è che è stata l’Inter a vincere lo. Poi sicuramente c’è stata la delusione dell’Europa League e poi il derby, è chiaro che il morale non è altissimo. Sentus olo, non ci sarebbe stata. Però noi abbiamo ancora un lavoro da portare a termine, siamo dei professionisti e dobbiamo blindare il secondo posto. Abbiamo fatto un ottimo campionato e dobbiamo finirlo bene» Sulle voci su Pioli: «Sono legato al mister, ma sicuramente queste voci non fanno bene siccome dobbiamo ancora finire il campionato e ...