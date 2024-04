Sovico - un cadavere a lato della provinciale | potrebbe trattarsi di Corrado Semerar - sparito dal oltre un mese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024)(Monza e Brianza), 27 aprile 2024 – Unstrada6 all'altezza di. Macabro ritrovamento questa mattina. Anche se in attesa di compiuta identificazione, si tratterebbe dio, l'uomo di 55 anni che si è allontanato da casa ad Albiate nei giorni scorsi e di cui non si hanno più notizie. I famigliari, preoccupati, proprio nei giorni scorsi avevano presentato denuncia di allontanamento ai militaristazione dell'Arma di Biassono. Le squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute nella zona boschiva, nei pressi del fiume Lambro, in località Ponte Albiate e Canonica. Sulle sponde del Lambro presente una squadra fluviale con gommone da rafting, proveniente dalla sede ...