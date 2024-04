Il digiuno intermittente è una dieta vera e propria o no? E saltare un pasto rappresenta una soluzione valida per dimagrire? A queste ed altre domande risponde il dietologo Giorgio Calabrese , intervistato da Repubblica.Leggi anche: L’influencer Maxim Lyutyi arrestato per la morte del figlio: lo ha ... Continua a leggere>>

La Commissione cultura del Senato della Repubblica ha approvato da pochi giorni un testo unico per una proposta di legge delega al Governo sul riordino dell’accesso alle facoltà mediche. Tutti i Senato ri hanno fatto un gran lavoro di sintesi delle diverse sensibilità ed opinioni espresse in ... Continua a leggere>>

Internet è una fucina di notizie, talvolta false. Come quella che riguarda la malattia di Enrico Papi , di cui si è tanto sentito parlare in passato. Cosa c’è di vero? Nulla! Diversi siti web, in passato, hanno riportato una notizia davvero scioccante, dando l’addio al noto conduttore . Questo, ... Continua a leggere>>

Europee: Mulè, 'ruolo informazione fondamentale per respingere ingerenze su voto' - Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "L'informazione vera e certificata ha un ruolo fondamentale per respingere i tentativi di ingerenza sul voto che avvengono tramite la diffusione di notizie false". Lo dice ...

Continua a leggere>>

Smaschera le fake news su dieta e allenamento: la verità per un corpo sano e tonico - Tutto quello che c'è da sapere per evitare e comprendere le pericolose fake news, che circolano soprattutto sui social network, su dieta e allenamento al femminile ...

Continua a leggere>>

Sánchez nel mirino delle fake news della destra e i socialisti si mobilitano in suo favore - Il Partito Socialista spagnolo (PSOE) si mobilita in appoggio a Pedro Sánchez: dopo che il premier iberico si è detto disposto a valutare le dimissioni in seguito a una denuncia per corruzione contro ...

Continua a leggere>>