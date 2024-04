Sinner-Sonego - la diretta del derby italiano all’Atp di Madrid | segui gli aggiornamenti live

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Tutto pronto Aè tutto pronto per la sfida italiana sul Manolo Santana. I due tennisti stanno per scendere in campo, in leggero ritardo perché hanno dovuto attendere la fine del match tra Swiatek e Cistea, vinto dalla tennista polacca in due set. Come si arriva al matchJannik, testa di serie numero uno, ha ottenuto un bye al primo turno e quindi esordiscemente nel. Lorenzoha eliminato Richard Gasquet al primo turno con un secco 6-2 7-5 qualificandosi per il match odierno. I precedenti I due si sono affrontati lo scorso anno a Montpellier e Halle. In entrambi casi ha vinto, che finora in 12 occasioni di scontro con connazionali non ha mai perso cedendo appena tre set. Uno di questi ultimi proprio in uno degli scontri con ...