Sinner riparte da Sonego | a Madrid un derby al debutto per la testa di serie n°1

(Di sabato 27 aprile 2024) Qualche giorno di riposo per rifiatare dopo le fatiche di Miami e Monte-Carlo, un richiamo atletico programmato dopo mesi di tornei e ora per Jannikè il momento di tornare in campo in vista di alcuni degli appuntamenti più importanti della stagione. Si parte da, si prosegue agli Internazionali d’Italia a Roma per arrivare al Roland Garros tra circa un mese. Un percorso a tappe, potremmo definirlo, con Roma e Parigi che certamente rappresentano per il tennista azzurro gli obiettivi principali di questa fase di stagione sul rosso. Al Masters 1000 diper la prima volta in carriera Jannik èdinumero 1 in un tabellone di questo livello. Ulteriore pressione sulle spalle, magari, ma come ha già più volte ribadito, citando Billie Jean King, “Pressure is a privilege”. Detto ...