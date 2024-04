Serie C NOW 38esima giornata Crotone sconfitto con un calcio di rigore inesistente realizzato da Patierno

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 27 aprile 2024) Avellino 10 Marcatori: 84°(R) Avellino (3-5-2): Ghidotti, Cancellotti, Cionek, Rigione, Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio (Tito), Liotti (Russo),(Dall’Oglio), Gori (Sgarbi). All Pazienza(4-4-2): D’Alterio, Rispoli, Loiacono, Bove (Giron), D’Ursi, D’Errico, Vinicius (Kostadinov), Zanellato (Felippe), Crialese, Tumminello, Gomez (Comi). All. Zauli Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari Ass. Roberta Allocco di Alba-Bra – Matteo Nigro di Trieste Quarto giudice a bordo campo: Emanuele Velocci di Frosinone Ammoniti: Bove, Comi Angoli: 3 a 2 per l’Avellino Recupero: 2 e 6 minuti Mister Zauli: “volevamo vincere per scalare la settima posizione e giocare il primo turno play-off tra le mura amiche. Non abbiamo avuto questa possibilità per la mancanza di giocate pericolose ...