Serie B - incredibile in Parma-Lecco | il secondo tempo inizia senza il portiere degli ospiti

(Di sabato 27 aprile 2024) Episodio a dir poco particolare in, match valido per il 35° turno del campionato diB 2023/2024. Dopo che i primi 45 minuti si sono chiusi sul 3-0 in favore dei padroni di casa, le squadre sono normalmente tornate in campo per ilcon l’arbitro Rutella che ha fischiato per dare la ripresa al gioco. Peccato che ildel, Melgrati, non fosse ancora tornato in campo e che la portafosse quindi del tutto sguarnita. Ovviamente dopo pochi secondi il direttore di gara si è reso conto della svista, fermando la partita e ricominciando da capo ildopo che Melgrati aveva regolarmente preso il suo posto. SportFace.