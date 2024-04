Senza social riusciamo ad avere memoria o siamo destinati alla ‘trappola collettiva’?

(Di sabato 27 aprile 2024) di Michele Canaliniartificiale oggi è possibile svolgere una qualsiasi attività? Oppure la massiccia diffusione dei dispositivi elettronici ha reso irreversibile l’affidamentosemplice mente umana per qualsiasi lavoro? Quello che ci appare come un requisito esclusivo della nostra contemporaneità era invece già una condizione ricercata dal pensiero antico. Infatti, se il retore latino Quintiliano parla nella sua “Institutio oratoria” di una specifica arte della, il solo vero trattato conosciuto su tale disciplina risale ancora più indietro nel tempo. S’intitola “Ad Caium Herennium libri IV” e lo ha compilato un ignoto maestro di retorica a beneficio dei propri allievi. La tecnica mnemonica su cui si basava questo trattato era distinta in due momenti: prima realizzare delle immagini di ciò che ...

25 aprile, lungo il corso una nuova epigrafe in memoria di Matteotti [FOTO] - Appuntamento di rito, come ogni 25 aprile, di fronte al municipio di Fano per la posa di una nuova corona d’alloro sulla lapide dell’Anpi in memoria dei partigiani fanesi caduti. E non è tutto. Lungo ...

Maurizio Maggiani: “La memoria è una forma di lotta” - Esce domani il nuovo libro dello scrittore ligure. “L’esempio più bello del Risorgimento è la rivoluzione romana, un sacrificio senza speranza, ma che andava ...

LETTURE/ Bellezza e memoria: come ritrovare noi stessi tra intrattenimento e disincanto - Con l'ultra-secolarizzazione la dimensione religiosa non si è estinta ma trasformata. Oggi cerca "forme" capaci di ricomporre l'identità dell'osservatore ...

