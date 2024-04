Sei defibrillatori in nome di Maria e Dario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Una donazione ha permesso al comune di Sondrio di acquistare sei. Uno strumento che, se usato correttamente e nei tempi giusti, può salvare una vita. I sei nuovisemiautomatici acquistati dal Comune, grazie alla generosa donazione in memoria di due sondriesi, sono in consegna e a breve saranno operativi, tre in città e tre nelle frazioni. Sono stati scelti luoghi molto frequentati, l’esterno dell’edificio scolastico di via Vanoni, la piazza Garibaldi e la scuola priCredaro, e tre punti nelle frazioni di Triangia, Colda e Mossini, per essere al servizio dei residenti come delle tante persone in transito. Nelle scorse settimane era stata formalizzata la donazione in memoria diRosa Dell’Agostino e diMoretti, con la precisa destinazione. Una spesa di ...